Ρίχνει... άγκυρα στους Χοκς ο Μπογκντάνοβιτς

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αγωνίζεται στους Ατλάντα Χοκς, όντας ένας εκ των πιο σημαντικών πυλώνων στην επίθεση για την ομάδα του Κουίν Σνάιντερ. Έναν ρόλο που θα έχει κια τα επόμενα χρόνια.

Αυτό γιατί τα «γεράκια» έφτασαν σε συμφωνία με τον Bogi, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του για 4 ακόμα χρόνια, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν τα 68 εκατ. δολάρια.

Ο Μπογκντάνοβιτς άφησε την Ευρώπη το 2017, για χάρη των Σακραμέντο Κινγκς, ενώ από το 2020 αγωνίζεται στους Ατλάντα Χοκς, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.

Με τη νέα συμφωνία ο Σέρβος γκαρντ θα παραμείνει στην Τζόρτζια έως το 2028, κάτι που σημαίνει πως η προοπτική επιστροφής στην Ευρώπη πηγαίνει στην άκρη, τουλάχιστον μέχρι το 35ο έτος της ηλικίας του, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί το νέο συμβόλαιο με τους Χοκς.

Atlanta Hawks F Bogdan Bogdanovic has agreed on a four-year, $68 million contract extension, sources tell ESPN.