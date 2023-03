Αθήνα, Ιερουσαλήμ και Μάλαγα τα φαβορί για το Final 4 του BCL

Όπως σας είχε αποκαλύψει το SDNA, στην ΑΕΚ υπήρχε η σκέψη για την διοργάνωση του Final 4 της διοργάνωσης στο κλειστό των Λιοσίων!

Πλέον η σκέψη των ανθρώπων της Ένωσης παίρνει επίσημη μορφή, αφού το κλειστό των Λιοσίων βρίσκεται ανάμεσα στα τρία επικρατέστερα για την διοργάνωση του φετινού Final Four του BCL.

Όπως ανέφερε στο Twitter, ο δημοσιογράφος Αράλ Γουάισμπεργκ, οι τρεις επικρατέστερες πόλεις για να φιλοξενήσουν το φετινό Final 4 είναι η Αθήνα, η Ιερουσαλήμ και η Μάλαγα.

