Βαθμολογία Euroleague: «Αγκαλιά» με την 1η θέση ο Ολυμπιακός μετά την ήττα της Ρεάλ στην Πόλη!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (90-89) και ο Ολυμπιακός «αγκάλιασε» την 1η θέση της regular season. Αναλυτικά το πρόγραμμα των δυο τους και η βαθμολογία ύστερα από 28 αγωνιστικές.

Ένα ακόμα βήμα προς την 1η θέση της regular season έκαναν οι Πειραιώτες, μετά το φινάλε της εξ αναβολής αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αναντολού Εφές.

Οι Ισπανοί ηττήθηκαν στην Πόλη (90-89), υποχώρησαν στο 19-9 ύστερα από 28 παιχνίδια και βρίσκονται πλέον μια νίκη μακριά από τους Πειραιώτες (20-8 ρεκόρ). Στην ουσία, όμως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει... προβάδισμα δύο νικών, καθώς έχει κάνει το 2/2 στις φετινές συναντήσεις της με τη «βασίλισσα» και έχει το «πάνω χέρι» σε οποιαδήποτε ισοβαθμία μαζί της.

Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι πια... αγκαλιά με την κορυφή της regular season της Euroleague με έξι παιχνίδια να απομένουν πριν από τα πλέι οφ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δυο τους (με vs αναγράφονται οι εντός έδρας αναμετρήσεις, ενώ το @ χρησιμοποιείται πριν από τα εκτός έδρας παιχνίδια):

Ολυμπιακός (20-8)

@ Ζαλγκίρις Κάουνας 163

@ Παρτιζάν 24/3

vs Βιλερμπάν 293

vs Παναθηναϊκός 31/3

@ Ερυθρός Αστέρας 6/4

vs Μπασκόνια 13/4

Ρεάλ Μαδρίτης (19-9)

vs Αρμάνι Μιλάνο 16/3

@ Βίρτους Μπολόνια 24/3

vs Φενέρμπαχτσε 29/3

@ Παρτιζάν 31/3

vs Μπάγερν Μονάχου 6/4

@ Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/4

Η βαθμολογία της Euroleague: