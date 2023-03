«Τρελάθηκε» ο Λεσόρ και έγινε ένα με τον κόσμο της Παρτιζάν μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Δεν ήταν μόνο πρωταγωνιστής εντός παρκέ, αλλά και έξω από τις τέσσερις γραμμές. Ο Ματίας Λεσόρ έκανε σπουδαία πράγματα, οδηγώντας την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και με το πέρας του αγώνα πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο.

Όπως συνηθίζει άλλωστε τους τελευταίους μήνες.

Ο Γάλλος σέντερ έτρεψε προς την πλευρά των οργανωμένων της ομάδας και έγινε ένα με αυτούς, με το πάρτι να συνεχίζεται στις εξέδρες της Stark Arena.

Δείτε τους πανηγυρισμούς του:

GOOD NIGHT EVERYONE!

MATHIAS LESSORT IS ONE OF US! 🖤🤍 pic.twitter.com/l9ZnLI5uZm