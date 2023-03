Μπακς: Επιστρέφει κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς ο Γιάννης

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναγκάστηκε να χάσει τις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις των Μπακς με Μάτζικ, Νετς και Ουόριορς λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε στον καρπό, όμως πλέον είναι πανέτοιμος για την επιστροφή του.

Οι Μπακς δήλωσαν τον «Greek Freak», ως διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τους Σακραμέντο Κινγκς και ο Μάικλ Μπουντενχόλζερ θα τον έχει στην βασική πεντάδα.

Ο Γιάννης είναι δεδομένο ότι θα έχει περιορισμένα λεπτά συμμετοχής, αφού τα «Ελάφια» δεν θέλουν να ρισκάρουν ενδεχόμενο υποτροπής.

Giannis Antetokounmpo is doing his pre game workout. He is currently listed as active tonight.