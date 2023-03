Διαστημικός Καμπάτσο με 21 πόντους στο ημίχρονο του Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας

Ο Αργεντινός γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα με διαστημική εμφάνιση αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό για την ομάδα του, που προηγήθηκε με 48-34 στην έδρα της «αιώνιας» αντιπάλου.

Ο Καμπάτσο στο πρώτο ημίχρονο μέτρηση 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ σημείωσε και δύο πολύ δύσκολα τρίποντα με τον 31χρονο Αργεντινό να μετατρέπει το ματς σε one man show.

.@facucampazzo with two CRAZY 3-point shots in the first half. 🎯🎯#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/2cJ1tosSxZ