Ο Κάρι επιχείρησε σουτ από το... τούνελ και πέτυχε ball boy στο κεφάλι! (vid)

Ο ηγέτης των περσινών πρωταθλητών του NBA, επιχείρησε το... καθιερωμένο σουτ του από το τούνελ του γηπέδου, όμως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περίμενε, αφού πέτυχε ball boy στο κεφάλι!

Ο πιτσιρικάς έδειξε ζαλισμένος, ενώ άμεσα έσπευσαν κοντά του οι άνθρωποι του γηπέδου αλλά και ο Στεφ Κάρι για να του ζητήσει συγγνώμη.

Δείτε παρακάτω το video:

Steph Curry tries to hit the full-court tunnel shot and ends up hitting a ball boy straight on the head pic.twitter.com/0SxKntj3to