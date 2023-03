Δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague ο Ντε Κολό, προσπέρασε τον Ναβάρο

Ο Γάλλος σκόρερ της Βιλερμπάν με τους 9 πόντους του κόντρα στην Ζαλγκίρις έφτασε τους 4.154, ξεπερνώντας τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στη δεύτερη θέση, που τελείωσε την καριέρα του με 4.152 πόντους.

Πρώτος παραμένει ο Βασίλης Σπανούλης με 4.455 πόντους και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Μάικ Τζέιμς (3.771) και Σέρχιο Γιουλ (3.667), ενώ έκτος είναι ο Γιώργος Πρίντεζης με 3.599 πόντους.

