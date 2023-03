Συναγερμός στους Σανς με Ντουράντ

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια στο Twitter, ο σταρ των Σανς γλίστρησε στη διάρκεια της προθέρμανσης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Ντουράντ όπως είναι φυσικό τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση των Σανς με τους Θάντερ, με τους ανθρώπους των «Ήλιων» να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο KD.

Suns’ Kevin Durant is out tonight vs. Thunder due to a left ankle injury. Durant slipped on court in pregame workouts.