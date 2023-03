Έκλεισε η έρευνα της αστυνομίας χωρίς συνέπειες για τον Τζα Μοράντ

Ο Μοράντ είχε κατηγορηθεί για επίθεση σε 17χρονο υπό την απειλή όπλου, με την αστυνομία του Κολοράντο να ανοίγει έρευνα για το περιστατικό, όμως οι αρχές δεν συγκέντρωσαν αρκετά στοιχεία για να κριθεί ένοχος ο 23χρονος γκαρντ.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Κολοράντο η έρευνα κλείνει, με τον Μοράντ να κρίνεται αθώος, με τον νεαρό σταρ των Γκρίζλις να ανακοινώνει ότι θα απέχει για λίγο διάστημα προκειμένου «να τα βρει με τον εαυτό του».

Οι περιπέτειες για τον Μοράντ, ωστόσο δεν σταματούν εδώ αφού το ΝΒΑ έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Μοράντ είχε το όπλο που επέδειξε σε live του Instagram, στο αεροπλάνο των Γκρίζλις.

Μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να επιφέρει βαρύτατη τιμωρία για τον 23χρονο, αφού ο πειθαρχικός κώδικας του NBA κάνει λόγο ακόμη και για τιμωρία 50 αγωνιστικών!

Just in: Glendale, Colorado police has closed its investigation into Grizzlies star Ja Morant with no charge or crime: “There was not enough available evidence to charge anyone with a crime.” Full release: pic.twitter.com/Ng0uYdoLpp