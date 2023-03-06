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Εθνική: Οι κλήσεις των Νέων-Γυναικών του Βορρά

Μπάσκετ
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Το κλιμάκιο Βορρά της Εθνικής Νέων Γυναικών έχει προγραμματισμένη προπόνηση την Παρασκευή 10 Μαρτίου.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στις 14.30 στο ΚΓ Μίκρας 2 είναι οι εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
2 ΔΡΟΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
3 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
4 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
5 ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
6 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
7 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΧΑΝΘ
8 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΥΛΑΙΑ
9 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
10 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
11 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΟΚ
12 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
13 ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
14 ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
15 ΤΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
16 ΚΥΡΠΙΖΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
17 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
18 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
19 ΚΟΥΜΝΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
Εθνική: Οι κλήσεις των Νέων-Γυναικών του Βορρά
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