Εθνική: Οι κλήσεις των Νέων-Γυναικών του Βορρά

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στις 14.30 στο ΚΓ Μίκρας 2 είναι οι εξής:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|ΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
|2
|ΔΡΟΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|3
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
|4
|ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|5
|ΚΑΤΣΑΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|6
|ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
|7
|ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
|ΧΑΝΘ
|8
|ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΥΛΑΙΑ
|9
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
|10
|ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|11
|ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΠΑΟΚ
|12
|ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
|13
|ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
|ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
|14
|ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|15
|ΤΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
|16
|ΚΥΡΠΙΖΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|17
|ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ
|ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
|18
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
|19
|ΚΟΥΜΝΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ