Η πανέξυπνη κίνηση του Γιάννη που «σφράγισε» το triple double (vid)

Για να το καταφέρει, ωστόσο ο Έλληνας σούπερ σταρ χρειάστηκε μια πανέξυπνη κίνηση στο φινάλε της αναμέτρησης, με την οποία ολοκλήρωσε το triple double.

Με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί ο Γιάννης είχε την μπάλα στα χέρια του και δεν εκδήλωσε επίθεση, όμως πήγε κοντά στην μπασκέτα, πέταξε την μπάλα στο κάτω μέρος του ταμπλό και την ξαναπήρε.

Με αυτόν τον τρόπο ο Γιάννης... μάζεψε το 10ο ριμπάουντ και ολοκλήρωσε το triple double έχοντας 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Δείτε παρακάτω το video:

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL