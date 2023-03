Νέοι μπελάδες για Μοράντ: Έδειξε όπλο σε live του στο Instagram (pic)

Λίγες μέρες μετά τις κατηγορίες που ασκήθηκαν σε βάρος του για βιαιοπραγία και οπλοκατοχή, ο Τζα Μοράντ... ξαναχτύπησε αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο.

Ο ηγέτης των Μέμφις Γκρίζλις έκανε live video στο Instagram και κατά τη διάρκεια αυτού έδειξε στην κάμερα ένα όπλο, δίνοντας επιπλέον τροφή για σχόλια και αρνητική κριτική.

Ο Μοράντ βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες, για μη μπασκετικούς λόγους, κάτι που έχει φέρει τεράστια αναστάτωση στο στρατόπεδο των Μέμφις Γκρίζλις.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun in his IG Live this morning. 😳 pic.twitter.com/zOuopMbpCb