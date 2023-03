Στο... κυνήγι της πρωτιάς: Το πρόγραμμα Ρεάλ, Ολυμπιακού, Μπαρτσελόνα και το «ματς - κλειδί» στο ΣΕΦ

Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με 18 νίκες και το SDNA παρουσιάζει το πρόγραμμα των τριών... διεκδικητών της πρωτιάς μέχρι το φινάλε. Τι ισχύει στα μεταξύ τους παιχνίδια και γιατί το ματς στο ΣΕΦ την Τρίτη (7/3) είναι «κλειδί» για τις ισοβαθμίες.

Η πιο ανταγωνιστική regular season της Euroleague μπαίνει στην τελική ευθεία και τρεις ομάδες «μονομαχούν» για την 1η θέση της βαθμολογίας, ενόψει των πλέι οφ. Όπως είναι λογικό, κανείς δεν μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει από τώρα τις πιθανές «διασταυρώσεις» στον δρόμο για το Final Four του Κάουνας και άπαντες... παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ρεάλ Μαδρίτης (18-7 ρεκόρ), ο Ολυμπαικός (18-8) και η Μπαρτσελόνα (18-8) μοιάζουν να είναι... αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας, που δίνει η πρώτη τετράδα και να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τη Φενέρμπαχτσε (16-9) και την Μονακό (16-10). Έτσι, όλα δείχνουν πως οι Πειραιώτες μαζί με τις δύο ισπανικές ομάδας θα... παλέψουν για την 1η θέση της κατάταξης, με τις ισορροπίες να είναι πολύ λεπτές και ένα αποτέλεσμα να είναι ικανό να κάνει τη διαφορά.

Όπως θα δείτε και παρακάτω πιο αναλυτικά, η ομάδα του Τσους Ματέο έχει ακόμα εννέα παιχνίδια να δώσει, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι εκτός έδρας. Αντιθέτως, στο πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων» και των «μπλαουγκράνα» μένουν από οκτώ ματς. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει πέντε από αυτά τα παιχνίδια στην έδρα του και θα ταξιδέψει στο Κάουνας (Ζαλγκίρις) και το Βελιγράδι δύο φορές (Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας), ενώ οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχουν πέντε ματς μακριά από το «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Προφανώς, το ματς που συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα και πιθανότατα θα είναι το πιο κρίσιμο είναι το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα της Τρίτης (7/3). Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας νικήσει στη Βαρκελώνη στον Α' Γύρο (70-80) και γνωρίζουν πως αν «διπλώσουν» τις νίκες τους επί της «Μπάρτσα» θα έχουν ξεκάθαρα το «πάνω χέρι» σε κάθε πιθανή ισοβαθμία. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2/2 και απέναντι στη Ρεάλ.

Σε κάθε περίπτωση, η... κούρσα της 1ης θέσης μοιάζει να είναι μια υπόθεση για τρεις ομάδες, με τις αποστάσεις να είναι μικρές και τα πάντα να φαντάζουν «ανοιχτά» ως προς την τελική κατάταξη και τα ζευγάρια των πλέι οφ.

Τι ισχύει στις ισοβαθμίες μεταξύ τους:

Ολυμπιακός (3-0): Έχει 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι στο 1-0 την Μπαρτσελόνα. Εκκρεμεί το 2ο ματς με τους «μπλαουγκράνα» στο ΣΕΦ. Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων είχε νικήσει με 10π. διαφοράς.

Ρεάλ Μαδρίτης (1-3): Είναι στο 0-2 με τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στο 1-1 με την Μπαρτσελόνα. Η «Βασίλισσα» έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση απλής ισοβαθμίας με τους Καταλανούς, λόγω της συνολικής διαφοράς των φετινών «κλάσικο».

Μπαρτσελόνα (1-2): Βρίσκεται στο 1-1 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η «Βασίλισσα» έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση απλής ισοβαθμίας με τους Καταλανούς, λόγω της συνολικής διαφοράς των φετινών «κλάσικο». Επίσης, είναι στο 0-1 με τον Ολυμπιακό. Εκκρεμεί το 2ο ματς με τους Πειραιώτες στο ΣΕΦ. Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων είχε ηττηθεί με 10π. διαφοράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών της πρώτης θέσης της regular season (με vs αναγράφονται οι εντός έδρας αναμετρήσεις, ενώ το @ χρησιμοποιείται πριν από τα εκτός έδρας παιχνίδια):

Ρεάλ Μαδρίτης (18-7)

vs Μπασκόνια 7/3

vs Βαλένθια 9/3

@ Αναντολού Εφές 14/3

vs Αρμάνι Μιλάνο 16/3

@ Βίρτους Μπολόνια 24/3

vs Φενέρμπαχτσε 29/3

@ Παρτιζάν 31/3

vs Μπάγερν Μονάχου 6/4

@ Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/4

Ολυμπιακός (18-8)

vs Μπαρτσελόνα 7/3

vs Μπάγερν Μονάχου 9/3

@ Ζαλγκίρις Κάουνας 163

@ Παρτιζάν 24/3

vs Βιλερμπάν 293

vs Παναθηναϊκός 31/3

@ Ερυθρός Αστέρας 6/4

vs Μπασκόνια 13/4

Μπαρτσελόνα (18-8)

@ Ολυμπιακός 7/3

@ Φενέρμπαχτσε 10/3

vs Ερυθρός Αστέρας 17/3

@ Παναθηναϊκός 23/3

@ Παρτιζάν 28/3

vs Άλμπα Βερολίνου 30/3

@ Αρμάνι Μιλάνο 7/4

vs Βαλένθια 14/4