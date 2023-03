Οι Νικς άντεξαν κόντρα στους Χιτ και πανηγύρισαν τεράστια νίκη (vid)

Οι Νικς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να προηγηθούν με 56-71 στη λήξη του πρώτου μέρους, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη τους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους.

Οι Νικς κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου (88-96), αλλά οι Χιτ ανέβασαν την ένταση και κατάφεραν να ισοφαρίσουν το σκορ λίγο πριν την λήξη του παιχνιδιού, ενώ στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος πέρασαν μπροστά με 120-119.

Ωστόσο, οι Νικς είχαν τον τελευταίο λόγο και με τρίποντη «βόμβα» του Τζούλιους Ραντλ στο φινάλε, έφυγαν αλώβητοι από το Μαϊάμι, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για τα playoffs.

Ο Τζούλιους Ραντλ ήταν εκπληκτικός, έχοντας 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον ακολούθησε με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Για τους Μαϊάμι Χιτ ξεχώρισε ο Τζίμι Μπάτλερ που είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τάιλερ Χίρο ακολούθησε με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

WHAT A CRAZY SEQUENCE TO END KNICKS/HEAT 🤯



Tyler Herro steals it and scores for the lead, and Julius Randle follows with a cold-blooded game winner!



The @nyknicks have won 8 straight 🔥 pic.twitter.com/SlZvM1mZSL