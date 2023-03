Έφτασε τα 1000 παιχνίδια στο NBA ο Αλ Χόρφορντ (pic)

Ο 36χρονος φόργουορντ των Σέλτικς έκανε check-in στην αναμέτρηση με τους Νετς και κατέγραψε την 1000η συμμετοχή του στον «μαγικό κόσμο» του NBA, γνωρίζοντας την αποθέωση στο TD Garden.

Ο Χόρφορντ παράλληλα έγινε ο 153ος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει το συγκεκριμένο επίτευγμα, ενώ είναι ο 11ος από τους ενεργούς παίκτες της Λίγκας που «γράφει» 1000 συμμετοχές.

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ games played and many more to come for @Al_Horford☘️@TDBank_US | #HumanBehindTheNumber pic.twitter.com/jbp1p3Oy8h