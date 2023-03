Απίστευτη ατυχία για Άιζακ: Πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου

Όπως αναφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 25χρονος φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης σχισμένου μυ στον αριστερό μηρό, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν!

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για τον Άιζακ, ο οποίος πριν λίγους μήνες επέστρεψε μετά από απουσία 2,5 χρόνων (!) και μετά από 11 ματς θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν...

ESPN Sources: Orlando Magic F Jonathan Isaac underwent season-ending surgery today to repair a torn left adductor muscle. Brutal setback for Isaac, 25, who played only 11 games this season after missing two years with a torn ACL. An MRI revealed the adductor injury on Wednesday. pic.twitter.com/nkPMfszXPI