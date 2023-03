Είδε το Αμβούργο-Μπάμπεργκ ο θρυλικός Νοβίτσκι (pics)

Ο κορυφαίος Γερμανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, βρέθηκε στην έδρα των Τάουερς και παρακολούθησε την αναμέτρηση με τη Μπάμπεργκ, που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 88-83.

Όπως ήταν φυσικό ο Ντιρκ Νοβίτσκι μαγνήτισε τα βλέμματα με την παρουσία του στο γήπεδο του Αμβούργου, με τους Τάουερς να αναρτούν και τα ανάλογα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Neben euch begrüßen wir heute einen weiteren besonderen Gast in der @edelopticsdearena. Willkommen in Hamburg, Willkommen in Wilhelmsburg, @swish41 🏀



Schön, dass du da bist! #VeoliaTowersHamburg #TowersFamily | 📸 Marvin Contessi pic.twitter.com/QWuqKtq7Hp