Η μυθική εμφάνιση από Ντόντσιτς-Ίρβινγκ (vid)

Το «μαγικό» δίδυμο των Μάβερικς σημείωσε 82 από τους 133 πόντους του Ντάλας, «εκτελώντας» την άμυνα των Σίξερς με κάθε τρόπο!

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 42 πόντους, 4 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Κάιρι Ίρβινγκ σημείωσε 40 πόντους, έχοντας ακόμη 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Οι δύο παίκτες, μάλιστα έγιναν το πρώτο δίδυμο στην ιστορία των Μάβερικς που σημειώνουν 40+ πόντους στον ίδιο αγώνα.

Δείτε παρακάτω την εμφάνιση του «μαγικού» δίδυμου των Μάβερικς:

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥



Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM



The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP