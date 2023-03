Κάνουν την έκπληξη με Ντράγκιτς οι Μπακς!

Ο πολύπειρος Σλοβένος γκαρντ, έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς και τα «Ελάφια» δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία καταθέτοντας πρόταση στον Ντράγκιτς.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπακς είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γκόραν Ντράγκιτς, με τον Σλοβένο να αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έμπειρο γκαρντ και την περσινή σεζόν, πριν υπογράψει συμβόλαιο με τους Νετς, με τον Ντράγκιτς να είναι έτοιμος να γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο με έναν χρόνο καθυστέρηση.

O 36χρονος γκαρντ την φετινή σεζόν είχε 6.4 πόντους και 2.7 ασίστ ανα παιχνίδι, σε 15.4 λεπτά συμμετοχής με την φανέλα των Σικάγο Μπουλς.

