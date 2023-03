«Τέλος» από τους Μπακς ο Μαμουκελασβίλι

Ο 23χρονος είχε επιλεγεί στο No54 του draft του 2021 από τους Μπακς, όμως στα δύο χρόνια της παρουσίας του στα «Ελάφια» δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο ρόστερ της ομάδας.

Την φετινή σεζόν σε 24 ματς, ο Μαμουκελασβίλι είχε 2,4 πόντους και 2,3 ριμπάουντ σε 9 λεπτά ανά αγώνα, με τους Μπακς με την αποδέσμευσή του να αποδεσμεύουν μια θέση για two-way συμβόλαιο.

Bucks are waiving F/C Sandro Mamukelashvili, sources tell ESPN. He’s played 65 games in two seasons since getting drafted out of Seton Hall. Team worked with his representation on release to help with Mamukelashvili’s future options. Bucks vet roster offered limited opportunity.