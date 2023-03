Έγραψε ιστορία ο Γιόκιτς: Έφτασε τα 100 triple double (pic)

Η φετινή σεζόν είναι η καλύτερη της καριέρας του, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και να σπάει τα κοντέρ.

Αυτό επιβεβαιώθηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι των Νάγκετς, καθώς ο Joker με τους 14 πόντους, τα 11 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ που μέτρησε κόντρα στους Ρόκετς έφτασε τα 100 triple double στην καριέρα του, όντας έκτος στη σχετική λίστα.

Μάλιστα το 100ό triple double του συνδυάστηκε με ακόμα μια νίκη, επεκτείνοντας το σερί του στο 24-0 φέτος, σε αγώνες που καταγράφει triple double.

