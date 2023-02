Κλείνει τον Ζίλαν Τσίθαμ η Μπάγερν Μονάχου

Ενίσχυση με πρώην ΝΒΑερ στην Μπάγερν Μονάχου. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να παρουσιαστεί ενισχυμένη στο φίνις της σεζόν, ώστε να παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα basketnews.com, οι Βαυαροί έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο για deal με τον Ζίλαν Τσίθαμ, που έχει εμπειρία ΝΒΑ.

Ο 27χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε Νιου Όρλινς Πέλικανς και Γιούτα Τζαζ και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι Βαυαροί κινήθηκαν αποφασιστικά και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία μαζί του, με τον Τσίθαμ να καλύπτει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Όγκουστιν Ρούμπιτ, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Zylan Cheatham is finalizing a deal with Bayern Munich, per sources.https://t.co/DrHs45l9yO