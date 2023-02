Στην καλύτερη ομάδα του Φεβρουαρίου στο BCL ο Μίτσελ της ΑΕΚ (pic)

Ακόμα μια διάκριση για τον Ακίλ Μίτσελ στο BCL, σε μια άκρως παραγωγική σεζόν για τον ίδιο. Ο σέντερ της ΑΕΚ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει φέτος και να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης.

Αυτό φάνηκε για ακόμα μια φορά, καθώς επιλέχθηκε στην κορυφαία πεντάδα του Φεβρουαρίου, χάρη στις εμφανίσεις του στο διάστημα αυτό.

Στα παιχνίδια του δεύτερου μήνα του 2023 ο σέντερ από τον Παναμά μέτρησε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ συγκέντρωσε 24,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, βοηθώντας την ΑΕΚ να φτάσει σε ρεκόρ 2-1 στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Φέτος ο Μίτσελ διανύει μια άκρως παραγωγική σεζόν στα κιτρινόμαυρα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως έχει σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων σε όλα τα παιχνίδια του στη διοργάνωση φέτος, ενώ είναι δεύτερος στη λίστα των ριμπάουντερ με 9,5 κατά μέσο όρο.

Στα 3 παιχνίδια της φάσης των 16 μάλιστα μετράει 2 double-double, ενώ κόντρα στην Λιμόζ, στο κλειστό των Λιοσίων, το κοντέρ έγραψε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

🌟 #BasketballCL Team of the Month 🌟

Who will be crowned 𝗠𝗩𝗣 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆?