Σοκ στους Λέικερς με Τζέιμς: Εκτός για απροσδιόριστο διάστημα! (pic)

Ο ηγέτης των Λέικερς τραυμάτισε τον αστράγαλο του στην αναμέτρηση με τους Μάβερικς και παρά τις ενοχλήσεις συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά, μεγαλώνοντας το πρόβλημα τραυματισμού.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο «Βασιλιάς» θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο χρόνος της απουσίας του από τα παρκέ.

Όπως αναφέρουν οι Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον και το σίγουρο είναι ότι ο ηγέτης των Λέικερς θα αναγκαστεί να βρεθεί στα... πιτς για αρκετές εβδομάδες.

Ο Λεμπρόν, μάλιστα ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram φωτογραφία από τον... πληγωμένο αστράγαλό του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

James miraculously played through the injury that is now expected to require multiple opinions, sources said, and the Lakers are bracing for his absence to be multiple weeks. https://t.co/zuovQ2wVzc