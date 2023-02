Λετονία - Ελλάδα: Γονατιστό... buzzer beater του Χουγκάζ! (vid)

Η Εθνική αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λετονία και το φινάλε του ημιχρόνου (33-32) ήρθε με ένα απίθανο καλάθι του Νίκου Χουγκάζ.

Με τον χρόνο να τελειώνει ο φόργουορντ του Περιστερίου, αφού έχασε τον έλεγχο της μπάλας, βρέθηκε στο παρκέ και μην έχοντας άλλη επιλογή σούταρε... γονατιστός λίγο μπροστά από το τρίποντο, βρίσκοντας τον στόχο!

Δείτε το καλάθι του και τις αντιδράσεις των Ελλήνων παικτών:

The very definition of a prayer 🧎‍♂️🤯#FIBAWC x #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/Pz6JVeP1Gy