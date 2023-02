Μπαίνουν σε νέα εποχή οι Μιλγουόκι Μπακς με πώληση-ρεκόρ

Σε νέα εποχή μπαίνουν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Μαρκ Λάσρι, που επί χρόνια ήταν ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας πλέον δεν θα βρίσκεται στη θέση αυτή.

Ο λόγος είναι η συμφωνία-ρεκόρ με τους Τζίμι και Ντι Χάσλαμ ιδιοκτήτες των Κλίβελαντ Μπράουνς, ομάδας του NFL, για την εξαγορά που πακέτου των μετοχών του στην ομάδα του Ουισκόνσιν, έναντι 3,5 δισ δολάρια!

Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του ΝΒΑ, έπειτα από τα 4,1 δισ. που έδωσε ο Ματ Ισμπία για την εξαγορά των Φοίνιξ Σανς τις προηγούμενες εβδομάδες.

Milwaukee Bucks co-owner Marc Lasry has reached an agreement to sell his portion of the Bucks to Cleveland Browns owners Jimmy and Dee Haslam for a $3.5 billion valuation, sources told ESPN.