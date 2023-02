Ξανά MVP του μήνα στην Euroleague ο Βεζένκοφ!

O Βεζένκοφ είναι το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν την Euroleague και αυτό φαίνεται - μεταξύ άλλων - και από το γεγονός ότι κέρδισε για δεύτερη φορά την... ταμπέλα του MVP του μήνα της διοργάνωσης.

Ο 27χρονος κέρδισε το βραβείο του καλύτερου παίκτη για τον Φεβρουάριο, όπως άκριβως είχε γίνει και τον Νοέμβριο.

Στον μήνα που μας πέρασε, ο Βεζένκοφ είχε 18,5 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 23,5 στο ranking μέσο όρο και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 4/4.

𝗠𝗩𝗣 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆: 𝗦𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗩𝗲𝘇𝗲𝗻𝗸𝗼𝘃 🏆



For keeping his short-handed team in first place despite three road games during the month, Sasha Vezenkov of @olympiacosbc is Euroleague Basketball's choice as this month's MVP 🔴⚪️ pic.twitter.com/pgwau4b4a5