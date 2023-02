Αποκλεισμός σοκ για την Αργεντινή από το Παγκόσμιο - Έκλεισαν οι θέσεις από την Αμερική

Η Αργεντινή στη τελευταία αγωνιστική των προκριματικών στη ζώνη της Αμερικής κρατούσε τη τύχη στα χέρια της, είχε προβάδισμα δέκα πόντων στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου (64-54), όμως στη τέταρτη περίοδο ένα απίστευτο blackout έδωσε την ευκαιρία στους Δομινικανούς να κάνουν επί μέρους 25-11 και να πάρουν τη νίκη με 75-79.

Η ήττα αυτή σε συνδυασμό με τη νίκη της Βραζιλίας επί των ΗΠΑ (83-76), ήταν καταδικαστική για τους Αργεντίνους, που γνώρισαν αποκλεισμό σοκ από το Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν θα ταξιδέψουν το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Ασίας.

Η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική αφού είχε καλύτερο συντελεστή από τους Αργεντινούς και αντιμετώπισε το ματς με τις ΗΠΑ ως τελικό, κλείνοντας την θέση της στα τελικά του Mundobasket.

Από την Αμερική προκρίθηκαν:

Δείτε συνολικά τις ομάδες που έχουν προκριθεί ανά ήπειρο και τα εισιτήρια που υπολείπονται:

ΕΥΡΩΠΗ (12 ομάδες)

*Αν η Σερβία κερδίσει την αδιάφορη βαθμολογικά και ουραγό Μεγάλη Βρετανία (27/2, 20:00) προκρίνεται, ενώ για να περάσει το Βέλγιο πρέπει να κερδίσει την Τουρκία και να περιμένει ήττα της Σερβίας.

ΑΜΕΡΙΚΗ (7 ομάδες)

ΑΣΙΑ (8 ομάδες)

ΑΦΡΙΚΗ (5 ομάδες)

🇩🇴 HISTORY 🇩🇴



Dominican Republic 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞 Argentina on the road to punch their ticket to the World Cup 😱#FIBAWC x #WinForDominicana pic.twitter.com/aSNlDDrztV