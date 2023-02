Απίθανος Λίλαρντ: Σημείωσε 41 πόντους στο ημίχρονο με οκτώ τρίποντα! (vid)

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς πάτησε το πόδι στο... γκάζι και κατέγραψε ασύλληπτη επίδοση με τους 41 πόντους να αποτελούν πλέον το νέο ρεκόρ του Λίλαρντ στο σκοράρισμα σε ένα ημίχρονο!

Ο «μπομπέρ» των Μπλέιζερς έβαλε τρία τρίποντα πίσω από τα 9 μέτρα, ενώ σούταρε και από το logo, δείχνοντας τα υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης που έχει!

Ο «Dame», μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει 40+ πόντους με 8+ τρίποντα στο NBA, μετά τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ, που είχε σημειώσει 42 πόντους με 8 τρίποντα σε ένα ημίχρονο στις 28 Μαρτίου του 2003, κόντρα στους Ουίζαρντς.

Damian Lillard is the second player to record at least 40+ points and 8+ 3PM in a half. The first was Kobe Bryant (first half: 42 points, 8 3PM - 3/28/2003). https://t.co/GYAffGAl1v