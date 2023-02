Το αδιανόητο φινάλε στο Σίξερς-Σέλτικς (vid)

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν συγκλονιστικό θέαμα στην αναμέτρηση, όμως το φινάλε ήταν όλα τα λεφτά, αφού 1,2 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, ο Τέιτουμ με τρίποντη «βόμβα» χάρισε τη νίκη στους Σέλτικς.

Στην επαναφορά ο Εμπίιντ έκανε το σουτ της... απελπισίας από την απέναντι γραμμή των βολών, στέλνοντας συστημένη την μπάλα στο καλάθι, προκαλώντας... έκρηξη στο Wells Fargo Center.

Αμέσως ο Καμερουνέζος σέντερ, ωστόσο κατάλαβε ότι το απίθανο σουτ που επιχείρησε ήταν εκπρόθεσμο και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με τους διαιτητές να επιβεβαιώνουν ότι ήταν εκτός χρόνου αφού εξέτασαν την φάση στο video.

Δείτε παρακάτω το αδιανόητο φινάλε:

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱



TATUM HITS FROM 3. EMBIID'S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER



CELTICS WIN pic.twitter.com/TKrrTYHQzI