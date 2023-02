Γιάννης από ατσάλι: Παίζει κόντρα στους Χιτ!

Ο «Greek Freak», λίγα 24ωρα πριν το All-Star Game τραυματίστηκε στον καρπό, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι χρειάζεται λίγες ημέρες ξεκούρασης για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.

Τα ρεπορτάζ στην Αμερική ανέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα αναγκαστεί να χάσει λίγες αναμετρήσεις των Μπακς, όμως μια εβδομάδα μετά τον τραυματισμό του ο «ατσάλινος» Έλληνας σούπερ σταρ επιστρέφει στη δράση!

O Γιάννης πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο των Μπακς και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ τον ξεκινάει στην βασική πεντάδα των «Ελαφιών» για την αναμέτρηση με τους Χιτ.

And we're back with this starting 5 tonight: pic.twitter.com/vtxNnpCXxH