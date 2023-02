Εθνικές: Ελλάδα και Σερβία τίμησαν τη μνήμη του Γέλοβατς με ξεχωριστά μπλουζάκια (pics)

Οι διεθνείς παίκτες των δύο ομάδων φόρεσαν μπλουζάκια με το όνομα και την εικόνα του Σέρβου σέντερ που έπαιξε τελευταία φορά στην ΑΕΚ και στο ίδιο γήπεδο, χάνοντας τόσο απροσδόκητα τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2021.

Το μήνυμα της ΕΟΚ λέει πολλά: «O Στέφαν Γέλοβατς είναι παρών στον αγώνα Ελλάδα-Σερβία! Εδώ... Σε ένα γήπεδο που θα είναι για πάντα δικό του...».

