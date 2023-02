Μήνυμα αλληλεγγύης από τον Ιτούδη στον τουρκικό λαό (vid)

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε με το πέρας του αγώνα κόντρα στην Παρτιζάν είπε: «Θα ήθελα να πω αυτό: Για εμάς και για την Τουρκία δυστυχώς ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή και πολύ σπαρακτικά νέα που μάθαμε. Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τις περιουσίες τους.

Σαν ομάδα δείξαμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, πέραν του αθλητικού. Πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά κάθε άτομο έκανε ό,τι έπρεπε να βοηθήσει την κοινωνία της Τουρκίας που υποφέρει. Ελπίζω να μην υπάρξουν ξανά άλλα τόσο σκληρά νέα οπουδήποτε στον κόσμο».

In his post-game interview today, @FBBasketbol head coach Itoudis gave an emotional tribute to the people of Turkey 🙏#EveryGameMatters pic.twitter.com/pLsgGEMpQH