Την επόμενη εβδομάδα το ντεμπούτο του Ντουράντ με τους Σανς

Ο πολύπειρος φόργουορντ, μετακινήθηκε από τους Νετς στους Σανς, στην trade deadline προκαλώντας πάταγο με την κίνησή του να αποχωρήσει από το Μπρούκλιν με προορισμό την Αριζόνα.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Ντουράντ με τους Σανς δεν θα αργήσει, αφού οι «Ήλιοι» εκφράζουν την αισιοδοξία ότι ο Ντουράντ θα είναι έτοιμος για δράση την επόμενη εβδομάδα.

Οι Σανς εκφράζουν την σιγουριά ότι ο Ντουράντ θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Σάρλοτ Χόρνετς τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Μαρτίου, με τον KD να είναι εκτός δράσης από τις 8 Ιανουαρίου.

