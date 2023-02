Off ως το τέλος της σεζόν ο Λόνζο Μπολ στους Μπουλς

Οριστικά χωρίς τον Λόνζο Μπολ θα πορευτούν τη φετινή σεζόν οι Σικάγο Μπουλς. Η ομάδα του Μπίλι Ντόνοβαν πήρε την απόφαση να αφήσει στον... πάγο τον χαρισματικό πλέι μέικερ, καθώς οι πόνοι στο γόνατο δεν έχουν υποχωρήσει.

Ο Μπολ δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα παιχνίδι της ομάδας, κατά τη σεζόν 2022-23, καθώς η αποκατάσταση στο τραυματισμένο του γόνατο δεν πήγε όπως θα την περίμενε ο ίδιος, αλλά και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πως σε κανένα σημείο της σεζόν δεν ακολούθησε το ομαδικό πρόγραμμα των «ταύρων», κάνοντας μόνο κάποιες ατομικές προπονήσεις χαμηλής έντασης.

Έτσι, σε συνδυασμό με την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι, οι «ταύροι» πήραν την απόφαση να θέσουν οριστικά εκτός ως το φινάλε της σεζόν τον απόφοιτο του UCLA.

The Chicago Bulls are expected to shut down guard Lonzo Ball for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pain and discomfort have persisted in Ball’s left knee following two surgeries at the beginning and end of 2022.