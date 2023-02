Υπογράφει στους Μπουλς ο Μπέβερλι

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο 34χρονος πόιντ γκαρντ, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Μπουλς, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Μπίλι Ντόνοβαν σε μια θέση που «πονάει».

Ο Μπέβερλι, μάλιστα θα επιστρέψει στην γενέτειρά του, αφού μεγάλωσε στο Σικάγο, με τους Μπουλς να προσθέτουν στο ρόστερ τους, εμπειρία και ενέργεια στην άμυνά τους.

O Πάτρικ Μπέβερλι ξεκίνησε την φετινή σεζόν στους Λέικερς με τους οποίους σε σε 45 ματς κατέγραψε 6.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα, προτού μετακομίσει στους Μάτζικ στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Μο Μπάμπα.

Free agent Patrick Beverley is expected to sign with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. Beverley is set to return home, giving Chicago much-needed point guard help.