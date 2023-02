Λήξη συναγερμού για Γιάννη: Θα μείνει εκτός για λίγες ημέρες

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε στον καρπό του δεξιού χεριού, σε προσπάθειά του να ανακόψει τον Κόμπι Ουάιτ στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Μπουλς, με τον τραυματισμό του να τον κρατάει και εκτός All-Star Game.

Ο «Greek Freak», μάλιστα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι απέφυγε την σοβαρή ζημιά στον καρπό του δεξιού χεριού, με τον τραυματισμό του να τον κρατάει εκτός για τις επόμενες ημέρες.

Ο Γιάννης θα χάσει μερικούς αγώνες των Μπακς, ωστόσο στα «Ελάφια» υπήρξε λήξη συναγερμού για τον Έλληνα σούπερ σταρ, που έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι τίποτα δεν μπορεί να τον αφήσει εκτός παρκέ για μεγάλο διάστημα.

Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo avoided serious damage in his right wrist after further testing today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Antetokounmpo could miss some games, but an overall sigh of relief for the Bucks and their All-NBA star.