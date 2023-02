Επίσημο: Υπέγραψε στους Μαϊάμι Χιτ ο Κέβιν Λοβ (pic)

Ο Κέβιν Λοβ μετά από μια δεκαετία στο Κλίβελαντ αποτέλεσε παρελθόν από τους Καβαλίερς, με τον 34χρονο φόργουορντ να έρχεται σε συμφωνία με τους Χιτ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι.

Ο Λοβ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2016 με τους Καβαλίερς, ενώ έχει παίξει πέντε φορές σε All Star Game, ενώ την φετινή σεζόν σε 41 ματς με τους Καβαλίερς είχε 8,5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.

