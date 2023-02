«Το χειρότερο παιχνίδι στην ιστορία» είπε ο κόουτς των Νάγκετς για το All Star Game 

Όσα είδε από κοντά δεν άρεσαν στον 51χρονο τεχνικό, ο οποίος δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του για το ματς του All Star Game, το οποίο το χαρακτήρισε το χειρότερο όλων των εποχών, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού.

«Είναι τιμή μου που ήμουν εδώ και τιμή μου που ήμουν μέλος αυτού του τριημέρου με σπουδαίους παίκτες» είπε αρχικά για να προσθέσει με το καυστικό του σχόλιο:

«Αλλά αυτό ήταν το χειρότερο παιχνίδι μπάσκετ στην ιστορία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό. Δίνω εύσημα στον Τζοέλ Εμπίντ και τον Καϊρί Ίρβινγκ επειδή ήταν ανταγωνιστικοί. Προσπάθησαν να παίξουν λίγη άμυνα. Κοιτάξτε, κανείς δεν χτύπησε, οι παίκτες έδωσαν ένα σόου για τους φιλάθλους, αλλά δεν θα πω ψέματα. ΄Ήταν δύσκολο να καθίσεις και να παρακολουθήσεις αυτό το παιχνίδι».

“That is the worst basketball game ever played”



