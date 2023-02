Αντετοκούνμπο: «Δε με νοιάζει το MVP, θέλω να είμαι πρωταθλητής» (vid)

Η δήλωσή του ενδεικτική της νοοτροπίας που έχει και του πνεύματος του νικητή που κουβαλάει, ως ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς.

«Δεν με νοιάζει το βραβείο του MVP. Θέλω να είμαι πρωταθλητής, θέλω η ομάδα μου να γίνει σπουδαία και θέλω να συγκεντρωθώ σε πράγματα που μπορώ να ελέγξω, αυτό (την ψηφοφορία) δεν μπορώ να το ελέγξω, άρα δεν μπορώ να ανησυχώ», είπε μεταξύ άλλων ο Αντετοκούνμπο.



"I want to focus on things I can control."



