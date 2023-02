Μένει ελεύθερος από τους Καβαλίερς ο Λοβ και πάει Χιτ - Το μήνυμά του (pic)

Οι Καβς εξαγόρασαν το συμβόλαιό του (29 εκ. δολ.) και οι Χιτ φαντάζουν αυτή την στιγμή του νούμερο ένα φαβορί για να αποκτήσουν τον 34χρονο φόργουρντ/σέντερ.

Τη φετινή σεζόν ο Λοβ, έχει αγωνιστεί σε 41 ματς, έχοντας 8,5 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο, στους χαμηλότερους αριθμούς της έως τώρα καριέρας του.

Ο ίδιος μάλιστα έστειλε το δικό του μήνυμα: «Θα έχω να πω περισσότερα σε λίγο, αλλά αυτό θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Σε όλο τον κόσμο του Κλιβελαντ και του Οχάιο. Σας αγαπώ πάρα πολύ και θα σας αγαπώ για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα».

I’ll have more to say soon but want to get this off my chest.



To the people of Cleveland and all of Ohio. I fucking LOVE you…and always will. Thank you for everything.



More to come. #0️⃣