Rising Stars: Το σήκωσε η ομάδα του Γκασόλ - MVP ο Αλβαράδο (vids)

Η ομάδα του Πάου Γκασόλ κατέκτησε το εφετινό Rising Stars Challenge του All-Star Game, αφού επικράτησε με 25-20 της ομάδας του Γιοακίμ Νοά.

Το ματς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, όμως ο MVP του μίνι τουρνουά, Χοσέ Αλβαράδο με τρίποντο έκρινε την αναμέτρηση και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος, έχοντας 18 πόντους στα δύο ματς.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Πάου Γκασόλ στον τελικό ήταν ο Μπένεντικτ Μάθουριν που είχε 7 πόντους, ενώ από την ομάδα του Γιοακίμ Νοά τρομερό ματς έκανε ο Κουέντιν Γκράιμς με 14 πόντους.

