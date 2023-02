Ο κόουτς Γιάννης κέρδισε το Celebs Game (vids)

O «Greek Freak», μπήκε για λίγο στον ρόλο του προπονητή και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να το απολαμβάνει με την ψυχή του, έχοντας ως βοηθούς τους αδερφούς του, Θανάση και Άλεξ.

MVP του Celebs Game, αναδείχθηκε ο DJ Metcalf, που σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, έχοντας σημαντική συμβολή στη νίκη της ομάδας του Ντουέιν Ουέιντ, που κοούτσαρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

A potential game-tying bucket at the end of the game almost spoiled the celebration, but Team Dwyane & The Antetokounbros secured the win!! pic.twitter.com/GkyBk553K8