Rising Stars: Προκρίθηκε στον τελικό η ομάδα του Γιοακίμ Νοά (vids)

Η ομάδα του Γιοακίμ Νοά επικράτησε με 40-32 της ομάδας του Τζέισον Τέρι και θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Rising Stars Challenge την team Πάου Γκασόλ.

Το ματς ήταν πιο ανταγωνιστικό στον δεύτερο ημιτελικό, αφού η ομάδα του Τζέισον Τέρι που στηρίχθηκε κυρίως σε παίκτες της G-League Ignite έβαλε δύσκολα στους ανερχόμενους σταρ του NBA.

Τελικά, η ομάδα του Γιοακίμ Νοά, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, φτάνοντας στην επικράτηση με 40-32, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Κουέντιν Γκράιμς που είχε 13 πόντους, τον Έβαν Μόμπλεϊ με 8 πόντους και τον Τζος Γκίντι που μοίρασε 6 ασίστ.

Από την ομάδα του Τζέισον Τέρι ξεχώρισε ο Μακ ΜακΚλάνγκ που είχε 10 πόντους και ο Κένεθ Λόφτον με 7, ενώ το φαβορί για το Νο2 του draft του 2023 Σκουτ Χέντερσον κινήθηκε στα... ρηχά με 4 πόντους και 2 ασίστ.

A mic'd up Josh Giddey finds Evan Mobley for the dunk 🗣️



Team Joakim leads 28-20 on TNT.#JordanRisingStars | #NBAAllStar pic.twitter.com/Qau5bq2VYD — NBA (@NBA) February 18, 2023

This Mac McClung finish is smooth 🌊



Team Jason is on a 16-4 run on TNT 👀#JordanRisingStars | #NBAAllStar pic.twitter.com/dMhb0xIJgy — NBA (@NBA) February 18, 2023

OH MY JEREMY SOCHAN 🤯



GOODNESS.#JordanRisingStars | Live on TNT pic.twitter.com/gkluB5Mq5b — NBA (@NBA) February 18, 2023