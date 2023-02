Rising Stars: Στον τελικό η ομάδα του Γκασόλ (vids)

H ομάδα του θρυλικού Πάου Γκασόλ θα είναι η μια φιναλίστ του φετινού Rising Stars Challenge, αφού επιβλήθηκε της ομάδας του Ντερόν Ουίλιαμς με 40-25

Όπως ισχύει από το περσινό All-Star Game, ο αγώνας των Rising Stars έχει αντικατασταθεί με δύο... ημιτελικούς όπου η νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φτάσει πρώτη στους 40 πόντους και θα υπάρξει ο μεγάλος τελικός.

Νικήτρια του πρώτου ημιτελικού αναδείχθηκε η ομάδα του Πάου Γκασόλ, που επιβλήθηκε με 40-25, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χοσέ Αλβαράντο που σημείωσε 13 πόντους, με τον Πάολο Μπανκέρο να ακολουθεί με 9 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Ντερόν Ουίλιαμς ξεχώρισαν ο Τρε Μέρφι με 9 πόντους και ο Μπόουνς Χάιλαντ που σημείωσε 7 πόντους έχοντας και 2 ασίστ.

Jose Alvarado has 9 straight points for Team Pau 💪#JordanRisingStars | Live on TNT pic.twitter.com/D5QM1EJIPj — NBA (@NBA) February 18, 2023

What a find from Andrew Nembhard to Jose Alvarado 🤯



Team Pau is 6 points away from the target score on TNT 👀#JordanRisingStars | #NBAAllStar pic.twitter.com/EwrAtwnWVU — NBA (@NBA) February 18, 2023