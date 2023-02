Γιάννης σε Ουέιντ: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής σου» (vid)

Στο περιθώριο της αναμέτρησης ο Γιάννης βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τον θαυμασμό του για έναν από τους καλύτερους γκαρντ στην ιστορία του NBA.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής σου φίλε, την επόμενη ημέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έκανα στόρι με εσένα, τον Ντιρκ (σ.σ. Νοβίτσκι), τον Χακίμ (σ.σ. Ολάζουον) και τον Τιμ (σ.σ. Ντάνκαν).

Εσείς το κάνατε με τον σωστό τρόπο, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου», ανέφερε στον Ουέιντ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον θρύλο των Χιτ, να απαντάει ότι και αυτός είναι θαυμαστής του «Greek Freak».

"I'm a huge, huge fan of you bro."



Giannis having a moment with Dwyane Wade pregame. pic.twitter.com/ZBXzYliQvT