Ο... κόουτς Γιάννης έκανε επική εμφάνιση στο Celebs Game με καπαρντίνα και πινακάκι! (vid)

Ο «Greek Freak», μάλιστα έκανε επική εμφάνιση με λευκή καπαρντίνα και πινακάκι, μπαίνοντας στον ρόλο του προπονητή, με τον Γιάννη να έχει ως βοηθούς τον Θανάση και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, αλλά και την πασίγνωστη σκιέρ, Λίντσεϊ Βον.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, προκάλεσε συναγερμό με τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Μπουλς, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά στο Σολτ Λέικ και αναμένεται να δώσει το παρών στο All Star Game, που θα είναι και αρχηγός.

The Antetokounbros are in the house for tonight's All-Star Celebrity Game!! pic.twitter.com/Y46wq08tGD