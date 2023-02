Αδιανόητο ρεκόρ από τον Γιόκιτς!

Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς «έγραψε» το 25ο σερί τριπλ νταμπλ με ισάριθμες νίκες της ομάδας του, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Γιόκιτς άφησε πίσω τους τον Μάτζικ Τζόνσον από την εποχή των Showtime Λέικερς (24 σερί νίκες), ενώ λίγο πιο πίσω είναι ο Ντρέιμοντ Γκρν από την... δυναστεία των Ουόριορς με 23 σερί τριπλ νταμπλ και νικηφόρα αποτελέσματα.

The Nuggets are now 25-0 in Nikola Jokic's last 25 games with a triple-double 😳 pic.twitter.com/DTTCU8zXZJ

With Nikola Jokić getting a triple-double tonight, the @Nuggets have now won 25 straight games when he has one, the most in #NBA history:



25, Jokic (Feb 2022-present)

24, Magic (1984-87)

23, Draymond Green (2015-19)

21, Wilt (1967-68)

20, Westbrook (2015-16)

18, Jokic (2018-19)