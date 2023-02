Σπουδαία κίνηση από Τζόρνταν: Έκανε δωρεά 10 εκατ. δολαρίων στο Make A Wish

Ο θρύλος του ΝΒΑ πρόσφερε το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο Make A Wish, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του οργανισμού.

Ο MJ, που σε δύο μέρες κλείνει τα 60 του χρόνια, είναι πρεσβευτής του Make A Wish και υποστηρίζει τον οργανισμό από το 1989, αποδεικνύοντας με αυτή του την κίνηση πως βρίσκεται πάντα δίπλα στα παιδιά.

